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وقفات احتجاجية لأعضاء النقابة العامة لعمال «الكهرباء» في عدة مناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 07:20 مساء
وقفات احتجاجية لأعضاء النقابة العامة لعمال «الكهرباء» في عدة مناطق
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
alwasat radio

نظم موظفو وأعضاء النقابة العامة لعمال الكهرباء، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية متزامنة في عدة مناطق في شرق وغرب وجنوب ليبيا؛ للمطابة بحقوقهم الوظيفية والمالية.

ونشرت النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا ولقطات فيديو لموظفي وأعضاء النقابة في كل من طبرق والجبل الأخضر وبنغازي ومصراتة وطرابلس وأوباري والكفرة والقره بوللي ومسلاتة والمرقب وقماطة وقصر الأخيار والعلوص وبنت بيه وسهل الجفارة والواحات والقبة والساحل الغربي ودرنة والمرج وغات وسبها والشاطئ.

مطالب أعضاء النقابة العامة لعمال الكهرباء
وطالب موظفو وأعضاء النقابة العامة لعمال الكهرباء خلال وقفاتهم الجهات التنفيذية المسؤولة في الدولة الليبية بزيادة المرتبات وصرف المستحقات المالية المتأخرة وتوفير التأمين الصحي ووسائل الأمن والسلامة أثناء أداء أعمالهم، مشيرين إلى أن هذه المطالبات سبق تقديمها للجهات المختصة، لكن لم تنفذ.

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وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية على «جدية» مطالباتهم، آملين الاستجابة من الجهات المختصة «دون تأخير وأعذار واهية»، منوهين إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء «يعملون دون كلل أو ملل رغم عدم الإمكانات ومعدات السلامة».

اعتصام مفتوح لعمال «الكهرباء» حتى تنفذ مطالبهم
وأعلن المحتجون في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» استمرارهم في الاعتصام حتى تنفذ مطالبهم، المتمثلة في «زيادة المرتبات بنسبة 100% - التأمين الصحي للعاملين بالشركة تنفيذًا للقانون رقم 20 لسنة 2010 المواد 2 و3و4، اللائحة الإدارية للشركة الفصل الرابع مادة 43».

الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال الكهرباء في مصراتة، الإثنين 6 يونيو 2022. (النقابة العامة)
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