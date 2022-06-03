خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، عن خطة جرى وضعها عام 2020، لم يجرى التقيد بتنفيذها، وهو ما أدى لاستمرار مشكلة الكهرباء، متوقعًا استمرار الأزمة هذا الصيف، حتى بعد دخول الوحدات الجديدة؛ لأن بعض المحطات لم تجرى لها صيانة في موعدها.

وقال الدريجة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن قدرة ليبيا على إنتاج الكهرباء كافية لاستهلاكها، لافتة إلى أن المحطات الثلاث تحت الإنشاء سوف تجعل ستجعل هناك فائضًا في الكهرباء، لكنَّ المشكلة تكمن في صيانة المحطات الموجودة وشبكة نقل الكهرباء، على حد قوله.

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وبشأن خطة الصيانة، أضاف أن مختصين من منظمات التنمية الألمانية والأميركية والأمم المتحدة مع مجموعة من الشركة العامة للكهرباء درسوا عام 2020 وضع الكهرباء في ليبيا.

مشروع الصيانة يؤدي إلى إنتاج 10.5 جيجابايت

وأوصت المجموعة، بحسب الدريجة، باستكمال المشاريع المتعاقد عليها (غرب طرابلس، مصراتة، طبرق) وعدم التعاقد على أي محطات أخرى، وصيانة المحطات والشبكة لتستعيد قدرتها كاملة.

وأوضح أن مدة إنجاز المشروع 18 شهرًا، وتكلفته مليار و600 مليون دولار، ويؤدي إلى إنتاج 10.5 جيجابايت، بينما أعلى استهلاك في ليبيا 8.5 جيجابايت، لافتا إلى أن المشروع أوصى بتغيير إنارة الشوارع إلى LED لتوفير كهرباء تكفي لتغطية حاجة مدينتين مثل الزاوية.

أزمة نقص إمدادات الوقود

وفقدت ليبيا أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية، جراء تأثرها بنقص إمدادات الوقود الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق اليوم الخميس.

وقالت الشركة، خلال مؤتمر صحفي، إنها تسعى لربط مدينة طبرق على الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال التي قد تفوق الـ8 ساعات يوميا. وتوقع مسؤولو الشركة العامة للكهرباء أن تكون مشكلة نقص إمدادات الوقود «أكبر وسيزيد طرح الأحمال، حال حدوث الإقفال الكامل، ما سيؤثر سلبًا على الشبكة بالكامل».

وأول أمس الأربعاء قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة خططت لتنفيذ ثماني محطات جديدة ولم تنفذ منها سوى اثنتين أو ثلاث ولا تزال هناك حاجة إلى أربع أو خمس محطات.