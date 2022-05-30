مجلس المفوضية يشارك في الاجتماع التحضيري للشبكة العربية للشباب والانتخابات بإسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، في الاجتماع التحضيري للشبكة العربية للشباب والانتخابات، الذي انطلق صباح اليوم الإثنين بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت مفوضية الانتخابات عبر موقعها على الإنترنت إن الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين يشارك فيه إلى جانب السايح عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشعاب، ورئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية موسى المعايطة، ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات الفلسطينية هشام كحيل، والمستشار الانتخابي الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لويس مارتنيز.

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كما شارك في الاجتماع الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعضاء مجموعة العمل التحضيرية من الدول العربية المشاركة في إطلاق الشبكة العربية للانتخابات وهي الأردن وفلسطين وتونس وليبيا والسودان.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الاجتماع يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لإطلاق الشبكة العربية للشباب في الانتخابات، ومناقشة المحاور والخطط الرئيسية للشبكة التي جرى العمل على إنشائها منذ سنتين.

الاجتماع التحضيري للمنظمة العربية للشباب والانتخابات بإسطنبول. الإثنين 30 مايو 2022. (مفوضية الانتخابات)

الاجتماع التحضيري للمنظمة العربية للشباب والانتخابات بإسطنبول. الإثنين 30 مايو 2022. (مفوضية الانتخابات)