المفوضية العليا تستعرض تحديات التوعية الانتخابية للمكونات الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 07:15 مساء
اجتماع مسؤولة وحدة دعم المرأة مع نشطاء من التبو والطوارق والأمازيغ. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)

شهد مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لاستعراض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عملية التوعية الانتخابية للاستحقاقات الديمقراطية في المرحلة المقبلة بالنسبة للمكونات الثقافية.

وشارك في الاجتماع الذي عقدته مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إيناس الطويني، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من مكونات التبو والطوارق والأمازيغ.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالتوعية الانتخابية وتعزيز مشاركة جميع المكونات الثقافية بالمجتمع الليبي خلال الانتخابات القادمة.

وأشارت المفوضية إلى أن الاجتماع هو التحضيري الأول لحزمة من برامج التوعية المقررة خلال الاستحقاقات القادمة، موضحا أنه استعرض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمليات التوعية بالنسبة للمكونات الثقافية الليبية، وسبل تذليلها وفق خطاب توعوي مناسب يرسخ حق المشاركة للجميع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرية لإيواء مرضى ألزهايمر في فرنسا