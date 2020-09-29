المفوضية العليا تستعرض تحديات التوعية الانتخابية للمكونات الثقافية

اجتماع مسؤولة وحدة دعم المرأة مع نشطاء من التبو والطوارق والأمازيغ. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)

شهد مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لاستعراض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عملية التوعية الانتخابية للاستحقاقات الديمقراطية في المرحلة المقبلة بالنسبة للمكونات الثقافية.

وشارك في الاجتماع الذي عقدته مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إيناس الطويني، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من مكونات التبو والطوارق والأمازيغ.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالتوعية الانتخابية وتعزيز مشاركة جميع المكونات الثقافية بالمجتمع الليبي خلال الانتخابات القادمة.

وأشارت المفوضية إلى أن الاجتماع هو التحضيري الأول لحزمة من برامج التوعية المقررة خلال الاستحقاقات القادمة، موضحا أنه استعرض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمليات التوعية بالنسبة للمكونات الثقافية الليبية، وسبل تذليلها وفق خطاب توعوي مناسب يرسخ حق المشاركة للجميع.