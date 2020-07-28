اجتماع بمفوضية الانتخابات لبحث مقترحات سفيرات التوعية الانتخابية

اجتماع مسؤولة وحدة دعم المرأة مع الفريق التدريبي المشرف على برنامج سفيرات التوعية. (مفوضية الانتخابات)

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة المقترحات المقدمة من سفيرات التوعية الانتخابية وتقييم مدى استجابتهن للمادة التدريبية، بحسب المفوضية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية في طرابلس، مسؤولة وحدة دعم المرأة إيناس الطويني، والفريق التدريبي أشرف على تدريب المجموعة الأولى من برنامج سفيرات التوعية.

ويضم الفريق كلا من: هدى سنوقة، وزهيرة عبيد، وأسماء سليك، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع شهد فتح المظاريف المقدمة من السفيرات لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها بما يتوافق مع الخطة العامة لوحدة دعم المرأة.

وأوضحت مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية، إيناس الطويني، أن الهدف من هذه الخطوة «تقييم مدى استجابة السفيرات للمادة التدريبية المقدمة لهن سابقا، وتحديد الاحتياجات التدريبية لما يتقرر من دورات مقبلة».

وحول مستوى المقترحات المقدمة قالت الطويني إن «هناك تباينا في مستويات الاستجابة والوعي بالعملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن «بعض المقترحات كانت مناسبة، أو قد تحتاج إلى تعديلات، فيما شاب البعض الآخر كثير من الالتباس خصوصا فيما يتعلق بالمفاهيم وبالفروقات ما بين انتخابات المجالس البلدية، والانتخابات التشريعية».

يشار إلى أن «سفيرات التوعية» هو برنامج دشنته المفوضية خلال العام 2019، باختيار سيدات متطوعات للانضمام إلى فعاليات التوعية الانتخابية في كل مدن ليبيا بعد تلقيهن التدريب المناسب.