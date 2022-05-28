Atwasat

حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 02:44 مساء
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
عميد بلدية مرادة مصطفى محمد أبوبكر الموقوف عن العمل. (فيسبوك)
alwasat radio

قال المجلس البلدي مرادة، إن حكماء وأعيانًا في البلدية نددوا بإيقاف عميد بلدية مرادة مصطفى محمد أبوبكر عن العمل، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية بالتراجع عن القرار.

وفي 24 مايو، قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحده الوطنية بدر الدين التوني وقف عميد بلدية مرادة عن العمل للمرة الثانية وإحالته للتحقيق فيما نُسب إليه من مخالفات، فيما لم يوضح القرار تفاصيل هذه المخالفات.

- 3 مطالب لبلدية مرادة أمام وزير النفط 
- الزناتي يوقع عقود تشغيل عناصر طبية في مركزي غسيل الكلى الشويرف ومرادة
- وصول معدات تقنية وتجهيزات طبية إلى مستشفى مرادة القروي

وقال بيان نقله المجلس البلدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «أعيان وحكماء بلدية مرادة يستنكرون ما قام به وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية من إيقاف عميد بلدية مرادة عن العمل وإحالته إلى التحقيق وللمرة الثانية ودون أي وجه حق»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر «عطل سير العمل وأربك المشهد داخل البلدية».

وطالب الموقعون على البيان، «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمخاطبة وزير الحكم المحلي بالرجوع عن القرار الذي صدر دون وجه حق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه أفريقيا
الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه ...
المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي
المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد ...
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد ...
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا والمنطقة
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح ......
بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة والخراشيف
بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة ......
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب ......
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا والمنطقة
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا ......
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط