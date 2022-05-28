حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس البلدي مرادة، إن حكماء وأعيانًا في البلدية نددوا بإيقاف عميد بلدية مرادة مصطفى محمد أبوبكر عن العمل، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية بالتراجع عن القرار.

وفي 24 مايو، قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحده الوطنية بدر الدين التوني وقف عميد بلدية مرادة عن العمل للمرة الثانية وإحالته للتحقيق فيما نُسب إليه من مخالفات، فيما لم يوضح القرار تفاصيل هذه المخالفات.

وقال بيان نقله المجلس البلدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «أعيان وحكماء بلدية مرادة يستنكرون ما قام به وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية من إيقاف عميد بلدية مرادة عن العمل وإحالته إلى التحقيق وللمرة الثانية ودون أي وجه حق»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر «عطل سير العمل وأربك المشهد داخل البلدية».

وطالب الموقعون على البيان، «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمخاطبة وزير الحكم المحلي بالرجوع عن القرار الذي صدر دون وجه حق».