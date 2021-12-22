3 مطالب لبلدية مرادة أمام وزير النفط

استقبال وزير النفط والغاز محمد عون يستقبل ممثلين عن أعيان بلدية مرادة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عرض وفد من بلدية مرادة، اليوم الأربعاء، ثلاثة مطالب أمام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون.

جاء ذلك خلال لقاء استقبال وزير النفط والغاز لرئيس حكماء وأعيان بلدية مرادة، ناصر مخلوف، ومفتاح الزواوي أحد أعيان وحكماء البلدية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وطالب ممثلو مرادة، خلال الاجتماع، حل المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تعانيها البلدية، وتفعيل برامج ومشاريع التنمية المستدامة، وحل مشكلة خريجي التخصصات النفطية، وإيجاد فرص العمل في الشركات النفطية.

وأفاد البيان بأن عون «أكد أن الوزارة جادة في تطبيق كل ما من شأنه حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها كافة البلديات، وسوف تأخذ بلدية مرادة في الحسبان».