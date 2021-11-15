الزناتي يوقع عقود تشغيل عناصر طبية في مركزي غسيل الكلى الشويرف ومرادة

وزير الصحة علي الزناتي خلال توقيعه عقود تشغيل عناصر طبية، 14 نوفمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وقع وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، عقود تشغيل عناصر طبية وطنية للعمل بمركزي غسيل الكلى بمنطقتي الشويرف ومرادة.

وستشرع العناصر الوطنية بموجب العقود المبرمة، في تقديم الخدمات الطبية لمرضى غسيل الكلى داخل المركزين، بعد أن أنشأتهما الصحة بهدف تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وقال الزناتي إن الوزارة ستدعم المستشفيات والمراكز الطبية التي تفتقر إلى عناصر طبية في عدد من التخصصات، من خلال إبرام عقود خاصة مع عناصر وطنية، حرصًا منها على رفع مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام، ودعمًا لتوطين العلاج بالداخل.