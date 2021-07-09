وصول معدات تقنية وتجهيزات طبية إلى مستشفى مرادة القروي

التجهيزات والمعدات التي وصلت مستشفى مرادة القروي. (المجلس البلدي مرادة)

وصلت إلى مستشفى مرادة القروي مجموعة من المعدات التقنية والتجهيزات الطبية مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط ومن بينها مولد كهربائي بقوة 556Kva، كان قد استلمها عميد البلدية خلال لقائه مع رئيس مجلس الإدارة ومسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس منتصف الأسبوع الجاري.

واجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله يوم الاثنين الماضي مع عميد المجلس البلدي مرادة مصطفى محمد الزواوي، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

وقال المجلس البلدي مرادة عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الخميس إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة العديد من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها بلدية مرادة ومنها عدم استقرار التيار الكهربائي وانقطاعه أغلب الأوقات وكذلك مشكلة نقص مياه الشرب ومحطات المعالجة.

وأشاد المجلس البلدي مرادة بدور المهندس مصطفى صنع الله والمؤسسة الوطنية للنفط لأنهم يسعون «بقدر ما يتاح من إمكانيات لأجل دعم المناطق المحيطة بالعمليات النفطية كونها الحاضنة الطبيعية لنشاط المؤسسة النفطي».

وأكد صنع الله خلال الاجتماع لعميد بلدية مرادة على أهمية المنطقة كونها إحدى «أهم المناطق النفطية وكان بمحيطها الاكتشافات الأولى للنفط في ليبيا»، وقال: «نحن نعلم جيدا الأوضاع في بلدية مرادة وكانت لنا مساهمات داخل البلدية في مجال الصحة والمياه والكهرباء ونعلم أن الاحتياجات تفوق ذلك».

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط وعن طريق إدارة التنمية المستدامة «لن تدخر أي جهد من أجل فك كل هذه المختنقات العاجلة وحلحلة هذه المشاكل والتخفيف من معاناة الأهالي بأسرع وقت ممكن وعلى قدر ما يتاح من إمكانيات وما يخصص للمؤسسة من ميزانيات من قبل الدولة الليبية وما يتم الإتفاق حوله من مساهمات من قبل الشركاء الأجانب» وفق بلدية مرادة.

التجهيزات والمعدات التي وصلت مستشفى مرادة القروي. (المجلس البلدي مرادة)

التجهيزات والمعدات التي وصلت مستشفى مرادة القروي. (المجلس البلدي مرادة)

التجهيزات والمعدات التي وصلت مستشفى مرادة القروي. (المجلس البلدي مرادة)

التجهيزات والمعدات التي وصلت مستشفى مرادة القروي. (المجلس البلدي مرادة)