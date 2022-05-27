Atwasat

الحويج يبحث سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس وكوريا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 12:31 مساء
الحويج يبحث سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس وكوريا
الحويج خلال ملتقى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس وكوريا, 26 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
alwasat radio

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال ملتقى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس وكوريا، والذي عقد على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا بتونس.

وقال الحويج، في كلمته خلال الملتقى، الذي حضره نائب الحكومة رمضان أبوجناح، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، إن تواجد الوفد الليبي بهذا المستوى دليل على اهتمام ليبيا بالتعاون مع الجانب التونسي، «ننظر لتونس كشريك استراتيجي ونعتبر الاقتصادين الليبي والتونسي اقتصادا واحدا»، بحسب بيان للوزارة الخميس.

- شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار
- وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر مدونة السلوك للشركات

وأشار الوزير إلي الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ركود وارتفاع في الأسعار، مؤكدا أن ليبيا وتونس يعتبران بوابة إفريقيا، ما يتطلب العمل معاً لتنشيط تجارة العبور نحو القارة السمراء.

ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع كوريا
وأكد أن «دولة ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع كوريا لتطوير البنية التحتية والإعمار والتكنولوجيا وقطاع الاتصالات وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات»، مطالباً الشركات ورجال الأعمال من كوريا بالعودة لاستكمال واستئناف عملهم بليبيا في أقرب وقت، مشدداً على حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، لتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الكورية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وضم الوفد الليبي خلال فعاليات الملتقى، وزير العمل والتأهيل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة شركة دار الوفاء التابعة للشركة الدولية الليبية للتنمية والاستثمار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة

الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم

بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم
بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية

بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته

بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»

مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
المشروع المفقود

المشروع المفقود
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113

الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريش يؤكد ضرورة رسم مسار واضح وتوافقي «الآن» يفضي للانتخابات في ليبيا
غوتيريش يؤكد ضرورة رسم مسار واضح وتوافقي «الآن» يفضي للانتخابات ...
الحويج يبحث سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس وكوريا
الحويج يبحث سُبل توسيع آفاق التعاون التجاري بين ليبيا وتونس ...
«الداخلية» تطلق حملة توعوية للسلامة المرورية بمدارس التعليم الأساسي والثانوي
«الداخلية» تطلق حملة توعوية للسلامة المرورية بمدارس التعليم ...
المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي
المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر ...
الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار
الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية ......
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران ......
نص إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا
نص إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام جلسة مجلس ......
الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار
الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة ......
المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي
المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط