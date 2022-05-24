شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، الضوء على تقرير لموقع «ميدل إيست إيكونوميك» كشف عن شبكة مهربين للنفط الليبي، عن طريق تهريب الإمدادات المخصصة لمحطات الوقود الموجودة على الورق فقط.

وتناول البرنامج مسألة هشاشة الاقتصاد الليبي تعمق أزمة المواطنين، بعدما أشار إلى تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي قال إن الاقتصاد الليبي يعاني جراء تشوهات كبيرة ولابد من خلق اقتصاد متنوع ليحل محل النفط.

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وفي حين أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط جميع عمليات الحفر التطويري بسبب تأخر الميزانية، فإن فاتورة إعادة إعمار ليبيا تبلغ 111 مليار دولار، وفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سلامة الغويل.