بلدية شحات تعلن وقف التعاقد على المشروعات الجديدة بسبب عدم ورود ميزانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية شحات وقف التعاقد على أي مشروع من المشاريع الجديدة، اعتبارات من 25 مايو الحالي، بسبب عدم ورود ميزانية.

وقالت البلدية في بيان الخميس، إن قرارها جاء بسبب عدم ورود ميزانية مع كثرة طلبات المواطنين، وبناء على مكاتبات الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بضرورة وجود تغطية مالية للتعاقد على أي مشروع.

وشددت البلدية على مكتبي المشروعات والأشغال العامة ضرورة التقيد بالقرار.

- بدعم من مشروع «تقارب».. تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في شحات

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت بلدية شحات، تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في شارع الجامع العتيق بمنطقة شحات القديمة.

ويأتي ذلك ضمن التعاون مع مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونفذت عمليات التركيب شركة «جود».