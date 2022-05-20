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بدعم من مشروع «تقارب».. تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في شحات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 10:34 صباحا
بدعم من مشروع «تقارب».. تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في شحات
تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في شحات، 20 مايو 2022. (بلدية شحات)
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أعلنت بلدية شحات، اليوم الجمعة، تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في شارع الجامع العتيق بمنطقة شحات القديمة.

ويأتي ذلك ضمن التعاون مع مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونفذت عمليات التركيب شركة «جود»، حسب بيان مقتضب صادر عن بلدية شحات.

- مشروع «تقارب» يدعم تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بتاجوراء
- الوكالة الأميركية للتنمية تقدم مليوني دولار لبرامج الوقاية والتطعيم ضد «كورونا» في ليبيا

وقالت البلدية إن شركة «جود» ركبت كذلك أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في مخازن مراقبة آثار شحات ضمن دعم البلدية للمراقبة.

والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعة لحكومة الولايات المتحدة ومسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وذلك ضمن مشروع «تقارب».
وأعلنت الوكالة في نوفمبر الماضي، تقديمها مليوني دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسف» لتنفيذ برامج الوقاية والاستجابة العاجلة لجائحة فيروس «كورونا» في ليبيا، بما في ذلك دعم التطعيمات ضد الفيروس.

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