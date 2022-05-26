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لجنة العقوبات: تلقينا إخطارا بالسفر إلى سلطنة عمان من صفية فركاش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 09:38 مساء
لجنة العقوبات: تلقينا إخطارا بالسفر إلى سلطنة عمان من صفية فركاش
رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي تيرومورتي خلال إحاطة حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن. الخميس 26 مايو 2022 (لقطة من الشاشة)
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قال رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي تيرومورتي، إن اللجنة تلقت إخطارا بالسفر من صفية فركاش زوجة العقيد القذافي من القاهرة إلى سلطنة عمان.

جاء ذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس.

وأضاف تيرومورتي، وهو سفير الهند لدى الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات ملتزمة بالمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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وعمم رئيس لجنة العقوبات على أعضاء مجلس الأمن تقرير اللجنة، والذي سينشر لاحقا كوثيقة من وثائق المجلس، يستعرض التطورات السياسية والأمنية وتهريب البشر والنفط الخام والمكرر وتجميد الأصول والأموال.

وقال إن أعضاء لجنة العقوبات يعكفون حاليًا على مزيد من الدراسة بشأن الالتزام بالعقوبات والإجراءات التي أقرها مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح والجريمة المنظمة وغيرها.

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