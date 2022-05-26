بريطانيا تطالب بالمحافظة على حيادية مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن إلى حماية التقدم المحرز في العام بليبيا 2020، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، معبرًا عن تأييده دعوة مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز إلى الهدوء والحفاظ على الاستقرار.

وقال مندوب بريطانيا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إن «الأحداث الأخيرة في طرابلس تجعل مناقشاتنا موقوته»، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة بشأن الدستور ينبغي أن تضطلع بمسؤولياتها، مثمنا وساطة وليامز.

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وتابع أن «إغلاق المرافئ النفطية يلحق الضرر بالشعب الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، التي ينبغي أن تقوم بمهامها دون تدخل، وكذلك المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية».

وأردف: «المساءلة عن الانتهاكات ينبغي أن تتحقق وبعثة تقصي الحقائق الأممية آلية مهمة في هذا الصدد. ونرحب بتعاون ليبيا معها»، معبرًا عن تأييده عملية سياسية بملكية ليبية وتيسير من الأمم المتحدة.