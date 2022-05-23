رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب»: مستمرون في عملنا.. ووثيقة المبادئ أوشكت على الانتهاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب» أشرف بلها إن اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها»، مشيرًا إلى تقدم اثنين من أعضائها باستقالتهم.

وأضاف بلها، أن «هناك عضوين اثنين تقدما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل 19 عضوا، وأن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى»، وذلك حسب تصريح نقلته منصة «حكومتنا»، اليوم الإثنين.

«وثيقة مبادئ» تمهد للانتخابات.. على وشك الانتهاء

كما أشار إلى أن «وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء»، معتبرا أن أعضاء اللجنة بينهم تباين في وجهات النظر، «ويظل ذلك أمرًا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافا مختلفة، وأن إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليس بالأمر الهين».

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة سامي الأطرش تقدمه وثلاثة آخرين من أعضاء اللجنة باستقالة جماعية، مرجعا ذلك إلى «استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ووصولها الى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه».

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وقع على بيان الاستقالة كل من سامي سالم الأطرش، ود.فيروز عبدالرحيم النعاس، ود.عبدالرحمن حسين قدوع، وعبدالحميد الكزة، وذلك بتاريخ 21 مايو الجاري. وجرى توجيه الاستقالة بشكل رسمي إلى كل من أشرف بلها، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتشكلت اللجنة في 30 مارس الماضي، وضمت 19 عضوا بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها: «دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجرائها».