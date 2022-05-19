Atwasat

حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على احتياجات المنطقتين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 19 مايو 2022, 09:19 مساء
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على احتياجات المنطقتين
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
alwasat radio

أطلع حكماء وأعيان ومشايخ ومديرو الإدارات والوحدات بالفرعين البلديين الوشكة وأبوقرين، الخميس، رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، على احتياجات القطاعات العامة بالمنطقتين، وذلك خلال لقاء حضره المجلس البلدي مصراتة وفرع الحرس البلدي بالمدينة.

وقال رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حكماء وأعياء ومشايخ أبوقرين والوشكة طالبوا رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اللقاء بضرورة حلحلة ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، وكذلك مشاريع صيانة المرافق الحكومية بالمنطقتين.

- صيانة معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في أبوقرين
- وصول مليوني دينار إلى فرع المصرف التجاري الوطني في أبوقرين
- «الحديد والصلب» تبحث دعم المؤسسات الخدمية في أبوقرين

وأضاف الجالي أن حكماء وأعياء ومشايخ أبوقرين والوشكة أطلعوا رئيس الرقابة الإدارية على المشاكل والصعوبات التي تواجه الفرعين البلديين خاصة المتعلقة بعدم وجود المياه الصالحة للشرب وتهالك المباني التعليمية والمرافق الصحية وتعين خريجي الجامعات من أبناء المنطقتين بمختلف المصالح الحكومية وشح المستلزمات الطبية وعدم وجود تخصصات طبية كافية بمستشفى أبوقرين.

لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق ...
ضبط 98 صندوق أدوية منتهية الصلاحية في غريان
ضبط 98 صندوق أدوية منتهية الصلاحية في غريان
مصادرة أسطوانات غاز طهي تباع بالمخالفة على الطريق العام في أجدابيا
مصادرة أسطوانات غاز طهي تباع بالمخالفة على الطريق العام في ...
داخل العدد 339: مخاوف من فجر طرابلس.. وتحديات تواجه المصالحة
داخل العدد 339: مخاوف من فجر طرابلس.. وتحديات تواجه المصالحة
الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الشفافية في الإنفاق العام
الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الشفافية في الإنفاق العام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)...
المزيد
شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا...
أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية للمضي نحو الانتخابات
أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة ......
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على احتياجات المنطقتين
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية ......
الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الشفافية في الإنفاق العام
الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الشفافية في الإنفاق ......
داخل العدد 339: مخاوف من فجر طرابلس.. وتحديات تواجه المصالحة
داخل العدد 339: مخاوف من فجر طرابلس.. وتحديات تواجه المصالحة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط