«الحديد والصلب» تبحث دعم المؤسسات الخدمية في أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

زار رئيس لجنة الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقية مدينة أبوقرين، الواقعة جنوب مصراتة، (140 غرب سرت).

وتفقد الفقية الفرع البلدي أبوقرين رفقة عميد بلدية مصراتة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي المؤسسات الخدمية داخل البلدية.

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وقال رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي في حديث إلى «بوابة الوسط» إن الزيارة كانت بالتنسيق مع بلدية مصراتة من أجل تقديم الدعم لأهالي أبوقرين، خاصة المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية.

وأضاف أن الزيارة ناقشت عددًا من المشاكل التي يعانيها أهالي أبوقرين، وكيفية المساعدة في حلحلتها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، كما أشاد الفرع البلدي بالمساعدات التي قدمتها الشركة في السابق.

رئيس لجنة الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب يزور مدينة أبوقرين (الإنترنت)

رئيس لجنة الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب يزور مدينة أبوقرين (الإنترنت)