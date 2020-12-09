شكاوى في أبوقرين والوشكة من نقص السيولة النقدية وانقطاع المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 11:00 صباحا
لقاء وفد المجلس البلدي مصراتة مع عدد من المسؤولين في الوشكة وأبوقرين، 8 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

قال عدد من أعيان ووجهاء الوشكة وأبوقرين إن سكان المنطقتين يعانون بسبب نقص السيولة النقدية، وانقطاع مياه الشرب.

جاء ذلك خلال لقائهم عميد المجلس البلدي مصراتة محمود السقوطري، خلال زيارته الفرعين البلديين أبوقرين والوشكة أمس الثلاثاء، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار الأعيان إلى المشكلات الأخرى التي يعاني منها أهالي المنطقتين، وهي وعدم توافر الخدمات المصرفية والصحية، إضافة إلى نقص العناصر الأمنية.

من جانبه، تعهد السقوطري بمعالجة الأوضاع السيئة، بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، ومطالبتها بتنفيذ ما يلزم في أسرع وقت ممكن.

وخلال الزيارة أيضا، تفقد عميد «بلدي مصراتة» والوفد المرافق له عدة مواقع حيوية ومؤسسات إدارية وخدمية وصحية بالفرعين البلديين؛ للوقوف على احتياجاتها، واللقاء مع مسؤوليها والقائمين عليها.

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