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صيانة معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 18 مايو 2022, 07:06 مساء
صيانة معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في أبوقرين
معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في بلدة أبوقرين. (الإنترنت)
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أكد رئيس مكتب خدمات الاتصالات في أبوقرين نصرالله سالم، بدء صيانة معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية بالمنطقة وضواحيها ومنطقة القداحية؛ لتحسين جودة خدمة الجيل الرابع.

وأضاف سالم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن العمل قائم على صيانة معدات شبكة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية من قبل الأطقم الهندسية والفنية المختصة لتوفير الخدمة وضمان استقرار الشبكة.

- اتفاقية شراكة بين «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا»

ووقعت شركتا «ليبيا للاتصالات والتقنية» و«هاتف ليبيا»، اتفاقية شراكة جديدة، في نوفمبر 2021، من شأنها إحداث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة من كلتيهما تجاه مشتركيهما، جودة وانتشارًا، وفق بيان مشترك.

معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في بلدة أبوقرين. (الإنترنت)
معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في بلدة أبوقرين. (الإنترنت)
معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في بلدة أبوقرين. (الإنترنت)
معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في بلدة أبوقرين. (الإنترنت)
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