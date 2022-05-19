الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبا جدا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الديبية، إنه «مُقدِم على الانتخابات بأيِّ شكل من الأشكال»، متابعًا: «نعم للانتخابات التي ستكون قريبًا جدًا».

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار «نداء فزان من أجل ليبيا»، بحضور نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح.

الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبًا جدًا

وتابع الدبيبة: «أريد من أهلي في الجنوب دعم هذا التوجه. أطلقت مبادرة للانتخابات وهي مبادرة حقيقية وجديِّة وليست لعب. أناشد جميع الليبيين دعم هذا الإجراء».

وأمس الثلاثاء، قال الدبيبة في كلمة مسجلة بعد التوتر الذي شهدتها العاصمة طرابلس إن «الحكومة مستمرة حتى تنفيذ الانتخابات. على الرغم من إعلان الحكومة جاهزيتها لتنفيذ هذه الانتخابات في منتصف العام الجاري، إلا أننا نتابع تلكؤهم وتعطيلهم حتى لا يصلوا بقاعدة للانتخابات».

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وتابع: «حتى الآن لا زالوا يعرقلون الانتخابات بمنع إصدار قانونها ومنع المفوضية من تنفيذها بحجة أنه لا يوجد قانون للانتخابات، لكنني أقول لهم أمامكم الفرصة الأخيرة لإقرار قاعدة للانتخابات، وإلا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي».

ولا تزال اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة متواصلة في القاهرة، برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، التي قالت في وقت سابق الأربعاء إن التوافق حول الإطار الدستوري «متروك لصدق النيات».

أزمة الوقود في الجنوب

وفي سياق آخر، تحدث الدبيبة أمام ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان عن أزمة الوقود في الجنوب، قائلاً: «أشرفت مباشرة على تأمين وصول البنزين إلى الجنوب»، مشيرًا إلى عمليات التهريب بقوله: «الوقود يوصل إلى الخزنات، ومن ثم يختفي»، مخاطبًا أهالي المنطقة: «هذا وقودكم كيف تُفرطون فيه. أنتم لابد أن تحموا أنفسكم بتأمين الغاز والنفط».

وفي 23 أبريل، قال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية: «هناك تهريب وقود وكانه أمر طبيعي، لا يعقل أن نزود المحطات بالوقود نهارًا ثم تأتي خزانات ليلاً تسحب هذه الكميات من البنزين».

جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)

جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)

جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)

جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)

جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)