Atwasat

الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبا جدا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 01:00 صباحا
الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبا جدا
الدبيبة خلال مشاركته من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الديبية، إنه «مُقدِم على الانتخابات بأيِّ شكل من الأشكال»، متابعًا: «نعم للانتخابات التي ستكون قريبًا جدًا».

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار «نداء فزان من أجل ليبيا»، بحضور نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح.

الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبًا جدًا
وتابع الدبيبة: «أريد من أهلي في الجنوب دعم هذا التوجه. أطلقت مبادرة للانتخابات وهي مبادرة حقيقية وجديِّة وليست لعب. أناشد جميع الليبيين دعم هذا الإجراء».

وأمس الثلاثاء، قال الدبيبة في كلمة مسجلة بعد التوتر الذي شهدتها العاصمة طرابلس إن «الحكومة مستمرة حتى تنفيذ الانتخابات. على الرغم من إعلان الحكومة جاهزيتها لتنفيذ هذه الانتخابات في منتصف العام الجاري، إلا أننا نتابع تلكؤهم وتعطيلهم حتى لا يصلوا بقاعدة للانتخابات».

- وليامز عن توقعاتها من اجتماعات القاهرة: «متروك لصدق النيات»
- الدبيبة: الأوضاع في طرابلس مستقرة والانتخابات هي الحل

وتابع: «حتى الآن لا زالوا يعرقلون الانتخابات بمنع إصدار قانونها ومنع المفوضية من تنفيذها بحجة أنه لا يوجد قانون للانتخابات، لكنني أقول لهم أمامكم الفرصة الأخيرة لإقرار قاعدة للانتخابات، وإلا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي».

ولا تزال اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة متواصلة في القاهرة، برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، التي قالت في وقت سابق الأربعاء إن التوافق حول الإطار الدستوري «متروك لصدق النيات».

أزمة الوقود في الجنوب
وفي سياق آخر، تحدث الدبيبة أمام ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان عن أزمة الوقود في الجنوب، قائلاً: «أشرفت مباشرة على تأمين وصول البنزين إلى الجنوب»، مشيرًا إلى عمليات التهريب بقوله: «الوقود يوصل إلى الخزنات، ومن ثم يختفي»، مخاطبًا أهالي المنطقة: «هذا وقودكم كيف تُفرطون فيه. أنتم لابد أن تحموا أنفسكم بتأمين الغاز والنفط».

وفي 23 أبريل، قال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية: «هناك تهريب وقود وكانه أمر طبيعي، لا يعقل أن نزود المحطات بالوقود نهارًا ثم تأتي خزانات ليلاً تسحب هذه الكميات من البنزين».

جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
جانب من ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان تحت شعار (منصة حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة

البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر الـ15 المقبلة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا

الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات

«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)

باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة لمتابعيه

بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة ...
سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور

سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المباحث الجنائية تداهم مخازن معدة لتهريب البشر بالمنطقة الغربية
المباحث الجنائية تداهم مخازن معدة لتهريب البشر بالمنطقة الغربية
الدبيبة يلتقي عددا من أعيان مصراتة
الدبيبة يلتقي عددا من أعيان مصراتة
نورلاند يدعو للهدوء والتحرك السريع نحو الانتخابات
نورلاند يدعو للهدوء والتحرك السريع نحو الانتخابات
إزالة مبانٍ عشوائية على مسافة 5 كيلومترات في مصراتة
إزالة مبانٍ عشوائية على مسافة 5 كيلومترات في مصراتة
حملة موسعة قريبا.. وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا
حملة موسعة قريبا.. وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبا جدا
الدبيبة: إجراء الانتخابات قريبا جدا...
الجزائر تعيد فتح الحدود مع تونس وليبيا
الجزائر تعيد فتح الحدود مع تونس وليبيا...
الناطق باسم «حكومة باشاغا»: نسقنا مع الكيانات والبلديات قبل دخولنا طرابلس
الناطق باسم «حكومة باشاغا»: نسقنا مع الكيانات والبلديات قبل ......
حملة موسعة قريبا.. وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا
حملة موسعة قريبا.. وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال ......
إزالة مبانٍ عشوائية على مسافة 5 كيلومترات في مصراتة
إزالة مبانٍ عشوائية على مسافة 5 كيلومترات في مصراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط