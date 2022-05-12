عمرة جسيمة للوحدة الخامسة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وتوقعت الشركة في بيان مقتضب، أن تدخل الوحدة على الشبكة قبل الذروة الصيفية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى الرفع من القدرات الإنتاجية.

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المخطط الاستراتيجي للشركة العامة للكهرباء

وفي الإطار نفسه، أعلنت الشركة، الثلاثاء، قرب دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية، مطمئنة المواطنين بأن جهودًا كبيرة تبذلها لمعالجة العجز الحاصل في الشبكة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء إنجاز مخطط استراتيجي للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.