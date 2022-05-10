الشركة العامة تؤكد قرب دخول الوحدة الأولى لمحطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، قرب دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية، مطمئنة المواطنين بأن جهودًا كبيرة تبذلها لمعالجة العجز الحاصل في الشبكة.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي يقترب موعد دخول أولى وحداته الإنتاجية على الشبكة العامة لسد العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية»، مؤكدة للمواطنين «أن الجهود كبيرة والقادم أفضل».

إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي

وقبل أسبوع، أكدت الشركة العامة للكهرباء، «إنجاز ما يزيد على 90%» من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الذي تعول عليه الشركة لتغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

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وبدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية للرفع من القدرة الإنتاجية للشبكة العامة للكهرباء في مختلف مناطق البلاد للتغلب على العجز الحاصل والانقطاع المتكرر للتيار.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي نحو 670 ميغاوات، وتهدف الشركة من خلاله إلى رفع القدرات الإنتاجية للشبكة العامة للكهرباء، وذلك للقضاء على العجز الحاصل في التوليد لتغطية الطلب المحلي على الطاقة.