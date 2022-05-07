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الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على مناطق شمال غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 10:50 صباحا
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على مناطق شمال غرب البلاد
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم السبت 7 مايو 2022. (تعبيرية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر بعض مناطق شمال شرق البلاد، اليوم، برياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد بين 25 و32 درجة مئوية، وبين 35 و40 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب. مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال واحتمال هطول أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا بعد ظهر اليوم إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

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