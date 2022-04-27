الحداد يطلع المنفي على جهود توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش) محمد المنفي، على الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأفاد بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأن الفريق الحداد، قدم للمنفي «إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن».

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ونقل البيان عن المنفي تأكيد «دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا».