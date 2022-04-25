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صبراتة: القبض على شاب أبلغ عنه ولي أمره بتهمة إساءة معاملة الأسرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 09:54 مساء
صبراتة: القبض على شاب أبلغ عنه ولي أمره بتهمة إساءة معاملة الأسرة
شاب ضبطته مديرية أمن صبراتة بناء على بلاغ من ولي أمره، لتبين أنه يتعاطى المخدرات. (المديرية)
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أكدت مديرية أمن صبراتة إلقاء أفراد مركز شرطة العلالقة القبض على شاب بعد تقديم ولي أمره شكوى ضده بتهمة إساءة معاملة الأسرة وإتلاف أثاث المنزل.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن عملية القبض جرت أمس الأحد، إذ جرى ضبطه وإحضاره للمركز، ليتبين أنه يتعاطى المخدرات، فيما اتُّخذت معه الإجراءات القانونية، وإيداعه الحجز.

ضبط متهم في حادثة الطعن بسكين 
وفي واقعة أخرى، أشار البيان إلى ضبط المتهم بطعن شخص بسكين في مركز العلالقة، مشيرًا إلى أن المجني عليه لا يزال يتلقى العلاج في إحدى المصحات، بينما أودع المتهم الحجز.

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تنبيه بشأن السيارات المسروقة
وبشأن السيارات المسروقة، فنوهت مديرية أمن صبراتة إلى ضرورة التأكد من سلامة الأوراق الخاصة بالسيارات قبل شرائها، مشيرة إلى إلقاء القبض على شخص بحوزته سيارة مُبلَّغ بسرقتها، واتضح بعد ذلك أنه اشتراها بوثائق مزورة وأنه ليس السارق.

وأضافت: «لوحظ من خلال الأطلاع على العديد من محاضر جمع الاستدلالات المتعلقه بضبط السيارات المسروقه بمختلف المراكز والأقسام، بأن الشخص المضبوطه بحوزته قد قام بشرائها وفق ماكانت تحمله من وثائق مزورة وليس هو السارق، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين توالوا على شراء بعض السيارات المسروقة إلى خمسة وستة اشخاص، الأمر الذي يجعل من إمكانية القبض على السارق شبه مستحيلة».

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