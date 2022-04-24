تحرير طفل أفريقي من خاطفيه والقبض عليهما في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، تحرير طفل أفريقي والقبض على خاطفيه من قبل أعضاء التحري والقبض التابعين لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشخصين قاما بخطف طفل أفريقي الجنسية ونقلاه إلى مدينة العجيلات وطلبا مبلغًا ماليًا 10 آلاف دينار من ذويه مقابل إطلاق سراحه.

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وأكدت وزارة الداخلية تحرير الطفل الأفريقي المخطوف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والمتهمين.