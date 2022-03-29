ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة القبض على المتهم الأساسي في قضية اللحوم المستوردة الفاسدة، يدعى «ح - ع» مصري الجنسية ملقب بـ«الشنابو».

وأفاد منشور، عبر صفحة المديرية على «فيسبوك»، بصدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحقه كونه المتهم الأساسي في قضية اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية المضبوطة بأحد السلخانات أخيرا من قبل جهاز الحرس البلدي ومكتب مراقبة الأغذية بصبراتة.

- ضبط 2300 كيلو من الدواجن منتهية الصلاحية

وأضاف المنشور أن المتهم يمتهن عملية تشفية الدجاج وبيعه للمحال والمطاعم بالعديد من مدن الساحل، حيث تمكن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بعد إخطار غرفة اتصالات مديرية أمن الزاوية من مداهمة مكان اختبائه بمنطقة المطرد وضبطه وإحضاره، واتُخذت الإجراءات القانونية وأُودع الحجز.

وفي الثالث من مارس الجاري، ضبطت الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي صبراتة كمية من الدواجن المجمدة تقدر بـ2300 كيلوغرام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

ونشر جهاز الحرس البلدي، آنذاك، صورا لكمية الدواجن المضبوطة، وأظهر التاريخ المدون على المنتجات انتهاء صلاحيتها، وهي مستوردة من البرازيل، وكان مقررا توزيعها على المطاعم.

الدواجن الفاسدة المضبوطة في صبراتة (صفحة مديرية أمن صبراتة على فيسبوك)