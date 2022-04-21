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حكومة باشاغا: نركز على 5 نقاط.. وهذه رؤيتنا للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 06:12 مساء
حكومة باشاغا: نركز على 5 نقاط.. وهذه رؤيتنا للوصول إلى الانتخابات
جانب من الاجتماع الأول لحكومة باشاغا في سبها، 21 أبريل 2022. (حكومة باشاغا).
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كشفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا خمس نقاط أساسية ستركز عليها خلال فترة عملها، ومنها التواصل المباشر مع المواطنين وأداء المهام الحكومية في كل المدن.

وجاءت النقاط كالآتي: أولًا، المشاركة السياسة الواسعة لكافة الليبيين على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة. ثانيًا، القدرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية. ثالثًا، احترام القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لممارسة الوظيفة العامة. رابعًا، السرعة في المعاملات والحزم في الإجراءات والاستجابة للمتغيرات وتجاوز التحديات. وخامسًا، الشفافية لنشاطات الحكومة والتواصل المباشر مع المواطن والإعلام

أهداف حكومة باشاغا.. انتخابات وتحسين خدمات 
كما حددت الحكومة أهدافها في قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية الاقتصاد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة لمواجهة الفساد، بجانب المصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، وتنفيذ سياسات خارجية ناجعة.

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العمل مع مجلسي النواب والدولة.. والبعثة الأممية 
وأوضحت أن دعم قيادة الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، يكون من خلال الدعم المالي واللوجستي الكامل لكل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات، وتكليف مساعد لرئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، ودعم المؤسسات الخدمية المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، من مدارس وأمن ومواصلات وصحة وخارجية، بجانب العمل مع الجهات التشريعية المعنية بإعداد التشريعات الخاصة بالانتخابات وهي مجلسا النواب ومجلس الدولة بجانب بعثة الأمم المتحدة.

أما ملف تحسين الخدمات، فيضم قطاعات الدفاع والأمن، والصحة والمواصلات والكهرباء بجانب تنمية الاقتصاد الوطني برفع ناتج الإجمالي القومي عبر دعم برامج تطوير مؤسسة النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح المالية العامة.

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