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باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 02:43 مساء
باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها
باشاغا خلال إلقائه كلمة في الاجتماع الأول للحكومة المكلفة في سبها، 21 أبريل 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة تؤكد أنها حكومة لكل الليبيين، متابعا: «نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش».

وتابع باشاغا، في كلمة بافتتاح الاجتماع، «لا يمكن أن نعالج مشكلات المناطق عن بعد، ولا بد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم».

وأكمل: «اليوم نجد في الحكومة لفيفا من كل الليبيين من الشرق والوسط والغرب والجنوب». كنا مختلفين طيلة عشر سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز، التي لأجلها هجرنا بيوتنا، وفارقنا أولادنا، وضحينا بمصالحنا الشخصية».

وتابع: «لم نركن للسلبية في سبيل إنقاذ بلادنا من شبح التقسم والاستبداد والهيمنة الفردية لعصبة.. ليبيا ليست غنيمة كي يستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين، أو شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن».

واستطرد: «عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة.. العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء».

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