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رئاسة مجلس الدولة توصي لجنة التوافق بتقديم تقرير تفصيلي حول اجتماعات القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 11:19 مساء
رئاسة مجلس الدولة توصي لجنة التوافق بتقديم تقرير تفصيلي حول اجتماعات القاهرة
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
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أوصى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة له «بتقديم تقرير تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة» مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب، والتي اختمت يوم الإثنين.

جاء التوصية خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، اليوم الأربعاء، بلجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس، في مقره بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» أن رئاسة المجلس أوصت أيضا اللجنة بضرورة أن يتضمن تقريرها عن الاجتماع «الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري، على أن يعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل».

تفاصيل اجتماع لجنة المسار الدستوري في القاهرة
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لجنة التوافق على المسار الدستوري اطلعت مكتب الرئاسة على تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب، في الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

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واختتمت اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة يوم الإثنين، والتي عقدت على مدى أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وباستضافة من الحكومة المصرية.

نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري بالقاهرة
وأكدت وليامز في بيان، أمس الثلاثاء، أن لجنة المسار الدستوري المؤلفة من مجلسي النواب والدولة أجرت على مدار أسبوع مشاورات بين أعضائها «في أجواء توافقية»، إضافة إلى «اجتماعات بينية مغلقة»، مشيرة إلى أن «الأمم المتحدة يسرت النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم».

وأضافت وليامز، في بيانها، أن «الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة».

واليوم اطلعت وليامز المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وسفير تركيا لدى ليبيا على نتائج اجتماعات القاهرة ، كما ناقشت معهم مستجدات العملية السياسية والوضع الراهن.

اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع لجنة التوافق على المسار الدستوري، الأربعاء 20 أبريل 2022. (مجلس الدولة)
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