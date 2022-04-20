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وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 07:39 مساء
وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري بالقاهرة
وليامز وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز خلال لقائهما في طرابلس، الأربعاء 20 أبريل 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، اليوم الأربعاء، على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري التي عُقِدت في القاهرة واختتمت أعمال جولتها الأولى الإثنين الماضي.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «كان من دواعي سروري أن التقي، اليوم، بسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا»، مشيرة إلى أنها «انتهزت الفرصة لإطلاع السفير يلماز على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب المشترك والمجلس الأعلى للدولة الذي عقدته في القاهرة في 13- 18 أبريل من أجل إعادة بناء توافق على إطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية وفق إطار زمني محدد».

وأضافت وليامز في تغريدة ثانية أنها ناقشت أيضًا مع السفير التركي «أهمية ضمان تنسيق وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا».

وليامز تطلع المنفي والدبيبة على نتائج اجتماع المسار الدستوري القاهرة
وفي وقت سابق اليوم، التقت وليامز رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزيدون زينينغا، كلًا من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لاطلاعهم على نتائج اجتماع القاهرة، ومناقشة مستجدات العملية السياسية.

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واستعرضت وليامز وزينينغا مع المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، جهود المجلس الرئاسي والأمم المتحدة مع الأطراف السياسية المختلفة، والخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على الاستقرار في البلاد، كما بحثوا سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واستمرار عملها بكامل أعضائها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

تداعيات إقفال النفط وإجراءات الحكومة حيالها
كما ناقشت وليامز وزينينغا مع الدبيبة «تداعيات إقفال النفط، والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه هذه الأعمال غير المسؤولة، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتسببت الإغلاقات التي ينفذها أفراد يقدمون أنفسهم على أنهم مجموعات شبابية أو أعيان في جنوب وشرق البلاد في إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية في الأيام الأخيرة.

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