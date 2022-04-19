وليامز تعلن نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي التي اختتمت أعمالها في القاهرة أمس الإثنين، والتي عقدت على مدى أيام برعاية الأمم المتحدة واستضافة من مصر.

وقالت وليامز، في بيان، إن لجنة المسار الدستوري المؤلفة من مجلسي النواب والدولة أجرت على مدار أسبوع مشاورات بين أعضائها «في أجواء توافقية»، إضافة إلى «اجتماعات بينية مغلقة»، مشيرة إلى أن «الأمم المتحدة يسرت النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم».

الاتفاق على اللائحة الداخلية لعمل لجنة المسار الدستوري

وأوضح البيان أن أعضاء لجنة المسار الدستوري ناقشوا «عددًا من القضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات».

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وأضافت وليامز، في بيانها، أن «الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة».

إطار دستوري وتشريعي لإجراء الانتخابات

وعقدت هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي التي استضافتها القاهرة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وليامز مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدمًا للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

وجددت وليامز في ختام البيان الإعراب عن الامتنان للحكومة المصرية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأمم المتحدة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.