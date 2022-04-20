حكومة باشاغا تعقد اجتماعها الأول في سبها غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأول في مدينة سبها غداً الخميس، وذلك لمناقشة عدة بنود أهمها «البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة».

وقال عبدالجليل، في منشور عبر صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي «قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس».

وأكد الناطق باسم الحكومة المكلفة «التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون»، داعيًا «كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عند الساعة 3:00 مساءً».

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وأمس الثلاثاء عقدت حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الخامس للعام 2022، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، لمناقشة تداعيات أزمة الإغلاقات النفطية.

وخلال الاجتماع جدد عبدالحميد الدبيبة تأكيده على استمرار حكومته في تأدية عملها بشكل طبيعي «إلى حين تسليم السلطة لحكومة شرعية منتخبة». واعتبر أن الحديث عن التسليم والاستلام ودخول طرابلس «مضيعة للوقت وبيع للوهم».