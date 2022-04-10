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حكومة باشاغا تطالب بـ«ضبط النفس»: سنمارس مهامنا من طرابلس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 10:34 صباحا
حكومة باشاغا تطالب بـ«ضبط النفس»: سنمارس مهامنا من طرابلس قريبا
باشاغا متحدثا في تسجيل مصور بعد الحصول على الثقة من مجلس النواب، 1 مارس 2022، (فيديو)
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أعلنت حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، في بيان، «قرب استلامها مهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون»، وهو ما يأتي في ظل استمرار أجواء التنازع على السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.

ودعت حكومة باشاغا، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى «ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية»، متهمًا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بأنها «تسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام وإيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب»، حسب تعبير البيان.

وطالب البيان بـ«تجنيب مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمها وفق أسس وطنية متجردة»، مشيرًا إلى «الحرص على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات المنقسمة، خصوصًا المؤسسة العسكرية، من خلال دعم اللجنة العسكرية 5+5».

وحملت حكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا المسؤولية الوطنية والقانونية لمَن سمتهم «مغتصبي السلطة» و«كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، التي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوٍ بلا استثناء».

- ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
- ممثلو القيادة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة 
المسماري ينفي إصدار تعليمات بالإغلاق التدريجي لموانئ النفط وأنابيب الغاز

وفي تطور لافت أمس السبت، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»  تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

من جهته، نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارًا من اليوم الأحد. وقال المساري في بيان مقتضب إن هذه «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة».

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