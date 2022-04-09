ممثلو القيادة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب؛ وذلك في سياق إعلانهم تعليق مشاركتهم في اللجنة لحين تحقيق هذه المطالب.

واعتبر ممثلو القيادة، في بيان صادر اليوم السبت، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مارس تصرفات «تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية، متناسيًا ومتجاهلًا الدور الوطني المهم الذي حققته القوات المسلحة في مقارعة الإرهاب وحراسة الحقول النفطية المصدر الرئيسي لقوت الليبيين وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعًا لعصابات الجريمة المنظمة».

وأضاف البيان أن تصرفات حكومة الدبيبة غير القانونية «تحدث على مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا أمام هذه التطورات والمنزلق الخطير».