المسماري ينفي إصدار تعليمات بالإغلاق التدريجي لموانئ النفط وأنابيب الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء، أحمد المسماري، الأنباء المتدولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارا من الغد.

وقال المساري في بيان مقتضب إن هذه «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة».

- ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

- ممثلو القيادة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة

والسبت، أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وطالبوا في بيان، من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.