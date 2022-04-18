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مجلس النواب: استئناف اجتماعات المسار الدستوري عقب عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 07:43 مساء
مجلس النواب: استئناف اجتماعات المسار الدستوري عقب عيد الفطر
جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
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أكد مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن اجتماعات المسار الدستوري بين اللجنة المشكلة من المجلس، ونظيرتها المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ستستأنف أعمالها عقب عيد الفطر، وذلك لتحديد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة.

وأشار المجلس، في بيان، إلى اختتام اجتماعات المسار الدستوري بين اللجنتين ظهر اليوم في القاهرة، وهي التي بدأت الأربعاء الماضي، برعاية الأمم المتحدة، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

واستمرت الاجتماعات على مدار الستة أيام الماضية، ونوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية ونظام عمل وتسيير الاجتماعات، وفق البيان الذي نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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وقالت وليامز في البيان الختامي: «إنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، مع مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة»، مشيرة إلى الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر.

وتشدد البعثة الأممية على أن الانتخابات تأتي في وقت يؤمن فيه الشعب الليبي بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق البلاد «يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكِّن من المضي قدمًا».

جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
جانب من اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة. (مجلس النواب)
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