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هل يكون المجلس الرئاسي الملاذ إذا لم يتوافق النواب والدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 12:53 مساء
هل يكون المجلس الرئاسي الملاذ إذا لم يتوافق النواب والدولة؟
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
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تتواصل، اليوم السبت، اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، لليوم الرابع، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

ولا يستبعد المحلل والكاتب السياسي فرج فركاش «اللجوء للمجلس الرئاسي كحل أخير لأنه في في حال عدم التوافق كما تشير المعطيات حاليًا»، موضحًا أن المجلس «بإمكانه أن يعلن تجميد عمل المجلسين أو إجراء استفتاء شعبي سريع على حلهما، كما ينص الإعلان الدستوري، وإصدار مراسيم رئاسية يمكن بعدها إصدار قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، ثم الدعوة للانتخابات».

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واستدرك فركاش بالقول: «لكن هذا في حد ذاته يحتاج إلى إرادة واضحة من المجلس الذي يبدو مترددًا ومنقسمًا، ويحتاج أيضًا إلى دعم داخلي وأممي ودولي قوي، وهذا غير متوفر الآن».

المنفي والانتخابات
وفي منتصف مارس الماضي، تحدث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن موقف المجلس الداعم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تأجيلها ستة أشهر من موعدها السابق في 24 ديسمبر الماضي.و خلال لقائه مرشحين رئاسيين، قال المنفي «كنا داعمين لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن لما اقترب الموعد شعرنا أن الموضوع أصبح شبه واضح.. مافيش انتخابات في 24 ديسمبر».

وخلال الجلسة الافتتاحية لحوار مجلسي النواب والأعلى للدولة الأربعاء الماضي، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك. وأضافت أن «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدمًا».

كما أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، خلال الجلسة، حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود. كما رحب بديع، بممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين، ونقل لهم تحيات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي 3 مارس 2022، أعلنت المستشارة الخاصة وليامز مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبية لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.

أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
أعمال اليوم الثاني لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، 16 أبريل 2022. (مجلس النواب)
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