ماذا قال باشاغا بعد صرف 6 مليارات دولار لحكومة الدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ما وصفه بـ«إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية...»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية».



جاء ذلك بعد إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي، وذلك من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

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وعبر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، د. أسامة حماد في بيان، فجر السبت، عن «الاستغراب مما حدث من عدم تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا، الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة، وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة». وحمَّل بيان أسامة حماد «هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليها من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق».

باشاغا وبيانات القوى الأمنية والعسكرية بمصراتة وطرابلس

على صعيد غير بعيد، وفي تعليق على بيانات القوى الأمنية والعسكرية بمصراتة وطرابلس قال باشاغا في تغريدة أخرى: «تابعنا البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة و طرابلس، التي تؤكد نهجنا الثابت بعدم استعمال القوة»، وأردف: «إذ نشيد بهذه البيانات، نؤكد تحميلنا الحكومة المنتهية الولاية مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف».

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والسبت، حمَّل آمر قوة مكافحة الإرهاب في مصراتة، مختار الحجاوي، باسم «القادة الميدانيون» بعثة الأمم المتحدة «مسؤولية ما قد يحدث من صدام»، وطالب في بيان تلاه في تسجيل مصور، باشاغا والدبيبة بأن يبقى الصراع سياسيًا «كما تعهدا به أمامنا»، وحملهما مسؤولية أي «قطرات دم تسال من أبناء هذا الوطن».

وشهدت مدينة طرابلس تحركات لتشكيلات مسلحة فجر السبت، وسط استنفار أمني مشدد، على ما أفاد شهود عيان من سكان العاصمة «بوابة الوسط»، فيما رصدت تسجيلات مصورة بثتها صفحات التواصل الاجتماعي الليبية تحركات آليات عسكرية لم يتسنَ التأكد من الجهات التابعة لها. وفي بيان سابق، رحبت حكومة باشاغا بالبيان الصادر عن «قيادات عسكرية» من مدينة مصراتة، محملة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «المنتهية ولايتها» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن أي «تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنين».