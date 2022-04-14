«حكومتنا»: مؤسسة النفط تحيل 8 مليارات دولار إلى حساب المالية في «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت المؤسسة الوطنية للنفط ثمانية مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحة «حكومتنا»، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

إطلاق خطة تطوير قطاع النفط والغاز

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إطلاق حكومة الوحدة خطة تطوير قطاع النفط والغاز، في احتفالية بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار.

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وتتوزع النفقات فيها بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار للمرتبات، و7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار للنفقات التشغيلية، و16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لنفقات التطوير، و6 مليارات 435 مليونا و604 آلاف دينار التزامات سابقة.

وتستهدف الخطة زيادة إنتاج النفط إلى مليون و450 ألف برميل بنهاية العام، على أن تغطى من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022.

وزارة النفط ترحب بأي مبادرة لزيادة الإنتاج

وقالت وزارة النفط والغاز إنها تدعم كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، رغم عدم إشراكها في إعداد تلك الخطة، مؤكدة ضرورة التقيد بالتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وأنه من «صميم مهامها» وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة والقطاعات.

كما أشارت، في بيان، إلى أهمية تحسين المستوى المادي لموظفي القطاع الذين عملوا في أصعب الظروف، ولم يحصلوا على المكافأة العادلة لما قدموه أو يقدمونه، لافتة إلى مساعيها لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلي.