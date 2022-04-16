«الكهرباء» تتابع مستجدات مشروع مصراتة الاستعجالي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المهندسين، اليوم السبت، زيارة ميدانية لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي.

واطلع المجلس خلال الزيارة، على سير العمل بالمشروع الذي تنفذه شركتا «سيمنس» الألمانية و«إنكا» التركية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- شركة الكهرباء: نقل محولات مشروع مصراتة الاستعجالي من الميناء

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة شركة الكهرباء تابع خلال زيارته كذلك أعمال التجهيزات والاختبارات التمهيدية للمشروع، كما عقد اجتماعًا مع إدارة المشروع لبحث آخر المستجدات والتطورات.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء نقل المحولات والمعدات الخاصة بمشروع مصراتة الاستعجالي من ميناء مصراتة البحري إلى مقر المشروع. ونشرت الشركة، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورًا من عمليات نقل المحولات والمعدات.

مجلس إدارة شركة الكهرباء يزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 16 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مجلس إدارة شركة الكهرباء يزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 16 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مجلس إدارة شركة الكهرباء يزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 16 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مجلس إدارة شركة الكهرباء يزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 16 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مجلس إدارة شركة الكهرباء يزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 16 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مجلس إدارة شركة الكهرباء يزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 16 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)