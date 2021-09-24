شركة الكهرباء: نقل محولات مشروع مصراتة الاستعجالي من الميناء

نقل المحولات والمعدات الخاصة بمشروع مصراتة الاستعجالي من ميناء مصراتة البحري, 24 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نقل المحولات والمعدات الخاصة بمشروع مصراتة الاستعجالي من ميناء مصراتة البحري إلى مقر المشروع.

ونشرت الشركة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من عمليات نقل المحولات والمعدات.

والخميس أعلنت الشركة الانتهاء من تركيب التوربينة الثالثة في محطة كهرباء غرب طرابلس.

- تركيب توربينة بمحطة كهرباء غرب طرابلس

والثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء نقل التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما من ميناء طرابلس البحري إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

نقل المحولات والمعدات الخاصة بمشروع مصراتة الاستعجالي من ميناء مصراتة البحري, 24 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)