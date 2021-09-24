تركيب توربينة بمحطة كهرباء غرب طرابلس

تركيب التوربينة الثالثة بمحطة كهرباء غرب طرابلس، 23 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، الانتهاء من تركيب التوربينة الثالثة في محطة كهرباء غرب طرابلس.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

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والثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء نقل التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما من ميناء طرابلس البحري إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.