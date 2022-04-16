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مركز الرقابة على الأغذية يحذر من الغش التجاري في شراء الدواجن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 03:30 مساء
مركز الرقابة على الأغذية يحذر من الغش التجاري في شراء الدواجن
مفتش بمركز الرقابة على الأغذية خلال فحص الدواجن في حملة بطرابلس. (المركز)
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حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، من الغش التجاري الذي يتعرض له الباعة في حال شراء الدواجن من بعض المحال.

وقال المركز إن الغش التجاري من القصابين يتمثل في إبقاء أسفل قدمي الدجاجة وجعلها ضمن حسبة الميزان التي يدفع ثمنها المشتري.

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وأوضح المسؤول بالمركز في فرع طرابلس د. محمد الشبلي أن الغش التجاري الذي يقوم به القصابون يتمثل في إبقائهم أسفل قدمي الدجاجة واحتساب وزنها بالميزان وتحميل تكليفها على المواطن، ويقدر وزن القدمين بـ50 غرامًا.

وأعلن المركز أمس الجمعة ضبط عمالة أجنبية (مصرية الجنسية) تقوم بتحويل الدجاج الفاسد والملوث إلى شرائح برجر وكباب وإعادة بيعه للمواطنين.

ونوه بأن مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية و الادوية في صبراتة تمكنوا من ضبط هذه العمالة التي تقوم بتكييس الدواجن الاسدة وتحاول بيعها من جديد، مشيرا إلى أنهم يعملون في أماكن تغيب عنها جميع أنواع النظافة.

حملة من مركز الرقابة على الأغذية لفحص الدواجن في طرابلس. (المركز)
حملة من مركز الرقابة على الأغذية لفحص الدواجن في طرابلس. (المركز)
مفتش بمركز الرقابة على الأغذية خلال فحص الدواجن في حملة بطرابلس. (المركز)
مفتش بمركز الرقابة على الأغذية خلال فحص الدواجن في حملة بطرابلس. (المركز)
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