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«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 01:24 مساء
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
منتجات شوكولاتة «كندر». (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اتخاذ سلسلة من الإجراءات بخصوص ما تم تداوله عن تلوث منتج شوكولاتة «كندر» ببكتيريا السالمونيلا.

وأشار المركز في بيان، اليوم الأحد، إلى أن مكتب الرقابة الداخلية «أصدر تعلیمات عاجلة لفروع المركز لمباشرة الإجراءات الرقابية للتأكد من خلو السوق المحلية من هذه التشغيلات. كما قامت فروع المركز بالبطنان وفرع بنغازي وفرع مصراتة وفرع الخمس وفرع طرابلس وفرع زوارة بأخذ عينات من هذا المنتج بشكل عشوائي». وحسب البيان، من المقرر إدخال هذه العينات للمعامل التابعة لمختبرات المركز، للتأكد من خلوها من التلوث البكتيري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن صانع الشوكولاتة «فيريرو» استدعى كميات من الشوكولاتة «كيندر سوربرايز» في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا. وحسب ما نقلت جريدة «ذاغارديان» البريطانية عن الوكالة، فإن «هذا الاستدعاء مرتبط بعلاقة محتملة لتفشي السالمونيلا، حيث كان هناك عدد من هذه الحالات عند الأطفال الصغار».

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ونوه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى «تعليمات عاجلة لفروعه للتشديد في عمليات التفتيش على الشحنات الموردة من الخارج، التي تحتوي على منتجات شوكولاتة كندر عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية والتأكد من عدم احتوائها على التشغيلات المشمولة بالتحذير من الشركة المصنعة، مع اخضاع كافة العينات التي يتم سحبها بمعرفة فرق التفتيش التابعة لأقسام الرقابة الداخلية من الأسواق المحلية للتحاليل بالمختبرات الغذائية بالفروع».

وأشار البيان إلى «تكليف إدارة الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة اتخاذ كافة التحوطات بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز لضبط أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب من الأسواق وفق إعلان الشركة المصنعة أو وكلائها التجاريين».

يشار إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا تتسبب في حالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.

من جهته، دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي إلى اتخاذ إجراءاتهما، وموافاة الوزارة بشأن منتجات شوكولاتة «كندر»، وذلك حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ القرار اللازم.

وقالت الشركة في خطاب إلى الحويج، إن السحب يختص بتشغيلات محدودة وأنواع محدودة من شوكولاتة «كيندر البيضاء»، وجاء بهدف الحفاظ على الصحة العامة. ومنعت عدة دول عربية منها السعودية والأردن والكويت وعمان، هذا النوع بعد أن تسبب في أزمة صحية في بريطانيا وفرنسا، ونتج عن تناوله تسمم غذائي ووفاة أطفال.

أنواع «كيندر» المسحوبة من السوق
وخصت الشركة أربعة أنواع من شوكولاتة «كيندر» جرى سحبها لأسباب تتعلق بمشكلة في التصنيع وهي «kinder surprise  صلاحية يوليو 2022 - أكتوبر 2022، وkider schoko bons صلاحية نهاية أبريل 2022 - نهاية أغسطس 2022، وkinder mini eggs صلاحية نهاية أبريل 2022 - نهخاية أغسطس 2022، وkinder happy moments b kinder  mix صلاحية نهاية أغسطس».

وأكدت شركة «المتين» أن هذه الأصناف المذكورة في التقرير ليست ضمن الأصناف التي استوردتها نهائيًا، مشددة على أنها «لم تستورد أي منتج من فيريرو من بلجيكا». 

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