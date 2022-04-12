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إتلاف 200 صندوق من اللحوم الفاسدة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 08:40 مساء
إتلاف 200 صندوق من اللحوم الفاسدة في سبها
لحوم فاسدة جرى ضبطها في سبها (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إتلاف كميات من اللحوم المجمدة الفاسدة، خلال حملة تفتيشية أجراها مكتب سبها التابع للمركز على إحدى شركات اللحوم المجمدة.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الحملة أجرت تفتيشًا على شركة «أم الخير الدايم» للحوم المجمدة، وضبطت ما يقارب 200 صندوق لحوم بيضاء وحمراء، وجرى إعدامها بحضور مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية سبها وجهاز الحرس البلدي.

- حملات الرقابة على الأغذية.. هل تكفي لمنع وصول الطعام الفاسد إلى الليبيين؟

وخلال الأسابيع الأخيرة كشف المركز عمليات تفتيش واسعة، ضبط خلالها عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمتعفنة، ونشر صورًا من جولاته الرقابية، وتحدث عن كم كبير من الفساد الغذائي والإهمال الذي قد يؤدي إلى تدمير صحة السكان، مع وجود أطعمة غير آدمية، بعضها منتهي الصلاحية.

لحوم فاسدة جرى ضبطها في سبها (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
لحوم فاسدة جرى ضبطها في سبها (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
لحوم فاسدة جرى ضبطها في سبها (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
لحوم فاسدة جرى ضبطها في سبها (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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