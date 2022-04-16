Atwasat

المنفي يؤكد العمل على تذليل الصعوبات أمام بلديات البطنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 09:31 صباحا
المنفي يؤكد العمل على تذليل الصعوبات أمام بلديات البطنان
المنفي خلال اجتماع مع مرشحين رئاسيين، 22 مارس 2022، (أرشيفية: صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio


أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه بلديات البطنان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، مساء الجمعة، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم، لبحث «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلديات البطنان في عديد المجالات».

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء الذي عُقد بمكتب المنفي بمدينة طبرق، «المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

- المنفي يبحث مع ممثلي 62 فرعا بلديا بالمنطقة الشرقية الأوضاع المعيشية 
- المنفي يبحث خطوات توحيد الهيئة العامة للأوقاف وتجنيبها أي تجاذبات سياسية
- سفير ليبيا لدى جنوب أفريقيا يؤدي اليمين القانونية أمام المنفي

ويوم الخميس، التقى رئيس المجلس الرئاسي، عددًا من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن 62 فرعًا بلديًا بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وبحث اللقاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز

وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة

مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»

روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان

لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان

العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان

دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يتفقد أسواقا شعبية بطرابلس ويوضح سبب عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين
الدبيبة يتفقد أسواقا شعبية بطرابلس ويوضح سبب عدم استمرار صرف ...
توافق أو مسار جديد.. توقعات متباينة بشأن نتائج اجتماعات «النواب» و«الدولة» في القاهرة
توافق أو مسار جديد.. توقعات متباينة بشأن نتائج اجتماعات «النواب» ...
«الأرصاد» يحذر من صعوبة الرؤية في مناطق الشرق غدا بسبب رياح مثيرة للأتربة
«الأرصاد» يحذر من صعوبة الرؤية في مناطق الشرق غدا بسبب رياح مثيرة...
انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في ...
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
المزيد
أسامة حماد يعلق على تحويل 6 مليارات دولار إلى حساب «مالية الوحدة الوطنية» لدى «المركزي»
أسامة حماد يعلق على تحويل 6 مليارات دولار إلى حساب «مالية ......
المنفي يؤكد العمل على تذليل الصعوبات أمام بلديات البطنان
المنفي يؤكد العمل على تذليل الصعوبات أمام بلديات البطنان...
الخارجية تدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتداءها على المصلين
الخارجية تدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتداءها ......
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي...
انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
انطلاق أعمال اليوم الثالث لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط