المنفي يؤكد العمل على تذليل الصعوبات أمام بلديات البطنان

القاهرة - بوابة الوسط



أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه بلديات البطنان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، مساء الجمعة، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم، لبحث «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلديات البطنان في عديد المجالات».

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء الذي عُقد بمكتب المنفي بمدينة طبرق، «المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

ويوم الخميس، التقى رئيس المجلس الرئاسي، عددًا من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن 62 فرعًا بلديًا بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وبحث اللقاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن، وفق بيان للمجلس الرئاسي.