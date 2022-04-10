سفير ليبيا لدى جنوب أفريقيا يؤدي اليمين القانونية أمام المنفي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أدى سفير ليبيا الجديد لدى جنوب أفريقيا، عبدالقادر النظيف، مساء السبت، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجهه إلى الدولة الموفد إليها.

وخلال مراسم أداء اليمين، أكد المنفي للسفير أن «مهمة تمثيله لليبيا في جنوب أفريقيا ينبغي أن تسهم في تعزيز علاقات بلادنا مع هذه الدولة». في حين، أكد السفير حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع جنوب أفريقيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

-4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي

وفي فبراير الماضي، أدى سفراء ليبيا الجدد الموفدون للعمل لدى كل من المملكة المتحدة وساحل العاجل والعراق وغامبيا، اليمين القانونية أمام المنفي. والسفراء الجدد هم: صلاح أحمد امرحيل، سفيرا لدى المملكة المتحدة، وعمر إبراهيم الدادة، سفيرا لدى ساحل العاج، وفرج عبدالحميد الحاسي، سفيرا لليبيا لدى العراق، ومنصف محمد العبيدي، سفيرا لدى غامبيا.