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4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 03 فبراير 2022, 04:55 مساء
4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
أحد السفراء الجدد أثناء مراسم أداء اليمين، الخميس 3 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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أدى سفراء ليبيا الجدد الموفدون للعمل لدى كل من المملكة المتحدة وساحل العاجل والعراق وغامبيا، الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

والسفراء الجدد هم: صلاح أحمد امرحيل، سفيرا لدى المملكة المتحدة، وعمر إبراهيم الدادة، سفيرا لدى ساحل العاج، وفرج عبدالحميد الحاسي، سفيرا لليبيا لدى العراق، ومنصف محمد العبيدي، سفيرا لدى غامبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وأكد المنفي في كلمته لسفراء ليبيا الجدد للدول الموفدين للعمل لديها، خلال مراسم أدائهم اليمين، أن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، «ينبغي أن تُسهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها»، متمنيا لهم التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جانبهم تعهد السفراء الجدد بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهم على تطوير علاقات ليبيا مع الدول الموفدين إليها.

4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي
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